Китай 24 серпня запустив у космос супутник Beijing-3B за допомогою ракети-носія Long March-2D.
Про це повідомляє Сіньхуа, передає Укрінформ.
Як зазначається, запуск був здійснений о 11:01 за пекінським часом з космодрому Тайюань у північній провінції Шаньсі.
Космічний апарат Beijing-3B вийшов на задану орбіту.
Він використовуватиметься переважно для надання послуг дистанційного зондування у сферах управління земельними ресурсами, обстеження сільськогосподарських ресурсів, моніторингу довкілля тощо.
Зазначається, що супутник Beijing-3A Китай запустив 11 червня 2021 року.
Нагадаємо, Китай20 серпня запустив групу супутників дистанційного зондування Землі за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" (Long March-2D).