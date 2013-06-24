Із космодрому Тайюань у провінції Шаньсі (Північний Китай) 10 серпня успішно стартували 16 нових китайських супутників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Запуск нових супутників, у тому числі Цзилінь-1 Гаофень 03Д09 та Юньяо-1 04-08, був здійснений о 12:50 за пекінським часом за допомогою ракети-носія «Чанчжен-6»..

Усі супутники були виведені на задані орбіти.

Наголошується, що нова група супутників в основному використовуватиметься в таких галузях, як комерційне дистанційне зондування, а також для отримання зображень атмосфери.

Для ракет-носіїв серії «Чанчжен». цей політ став 432-м за рахунком.

Нагадаємо, 9 серпня китайська ракета-носій Ceres-1 компанії Galactic Energy успішно вивела на сонячно-синхронну орбіту три супутники дистанційного зондування Землі.