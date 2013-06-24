Влада Китаю запустила у вівторок, 27 вересня, три нові супутники у космос за допомогою ракети-носія «Чанчжен-6».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Запуск супутників «Шиянь-16A», «Шиянь-16B» та «Шиянь-17» було здійснено о 07:50 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Космічні апарати успішно виведено на задану орбіту.

У перекладі з китайської шиянь означає «експеримент». Ця група супутників використовуватиметься для проведення геологічних обстежень, міського планування, а також для запобігання стихійним лихам та ліквідації їхніх наслідків.

Для ракет-носіїв серії «Чанчжен» цей політ став 440-м.

Нагадаємо, влада Китаю в середу, 21 вересня, здійснила успішний запуск супутника для дослідження навколишнього середовища.