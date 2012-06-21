Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»

Посольство Швейцарії в Пекіні закликало китайські ЗМІ видалити публікації про коронавірусну інфекцію, де наводяться цитати неіснуючого швейцарського вченого на ім'я Уілсон Едвардс.

Посольство Швейцарії заявило, що воно повинно проінформувати китайську громадськість про фейкові новини.

«Шукаємо Уілсона Едвардса, передбачуваного біолога, цитованого в пресі і соціальних мережах Китаю за останні кілька днів. Якщо він існуєте, ми б хотіли з ним познайомитися! Але більш імовірно, що це фейкові новини, і ми закликаємо китайську пресу і користувачів соцмереж видалити ці повідомлення», – заявила дипмісія в Twitter.

За даними «Бі-бі-сі», слова Едвардса в своїх статтях приводили такі видання, як CGTN, Shanghai Daily і Global Times. Вони посилалися на профіль передбачуваного вченого в Facebook.

У швейцарському посольстві зазначили, що обліковий запис чоловіки був створений лише два тижні тому, і на нього підписалися всього три людини. У дипмісії також додали, що в реєстрі Швейцарії немає громадянина на ім'я Уілсон Едварс. Крім того, під цим ім'ям не існує жодної академічної статті.