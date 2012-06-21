Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Посольство Швейцарії в Пекіні закликало китайські ЗМІ видалити публікації про коронавірусну інфекцію, де наводяться цитати неіснуючого швейцарського вченого на ім'я Уілсон Едвардс.

«Шукаємо Уілсона Едвардса, передбачуваного біолога, цитованого в пресі і соціальних мережах Китаю за останні кілька днів. Якщо він існуєте, ми б хотіли з ним познайомитися! Але більш імовірно, що це фейкові новини, і ми закликаємо китайську пресу і користувачів соцмереж видалити ці повідомлення», – заявила дипмісія в Twitter.

За даними «Бі-бі-сі», слова Едвардса в своїх статтях приводили такі видання, як CGTN, Shanghai Daily і Global Times. Вони посилалися на профіль передбачуваного вченого в Facebook.

У швейцарському посольстві зазначили, що обліковий запис чоловіки був створений лише два тижні тому, і на нього підписалися всього три людини. У дипмісії також додали, що в реєстрі Швейцарії немає громадянина на ім'я Уілсон Едварс. Крім того, під цим ім'ям не існує жодної академічної статті.