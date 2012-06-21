Рівень оплати киянами за розподіл природного газу у квітні 2020 року відчутно знизився. Споживачі розрахувалися за надані послуги з компанією «Київгаз» на 75%. Що ж до розрахунків за постачання природного газу, то, за даними ДП «КиївГазЕнерджі», сума заборгованості нині становить 255 мільйонів гривень. Не розрахувалися з компанією майже 625 тисяч споживачів.
Про це під час брифінгу щодо рівня оплати за послугу газопостачання та можливостей для оплати житлово-комунальних послуг онлайн повідомила начальниця управління роботи з абонентами АТ «Київгаз» Людмила Гребещук.
Таке зниження рівня оплати негативно впливає на роботу підприємства в цілому. Адже оплата за розподіл природного газу – це кошти, які спрямовують на роботу аварійних бригад, ремонт інфраструктури, підтримання тиску газу в мережах.
У березні та квітні 2020 року, під час карантину, у півтора рази зросла кількість споживачів, які скористалися онлайн-сервісами для оплати за газ. Це дуже зручний спосіб, адже це швидко, безпечно, а також дешеве, порівняно зі сплатою через банківські каси, бо застосовуються найменша банківська комісія.
Так, нещодавно розпочав роботу новий онлайн-сервіс «Київгаз збут» у мережі Телеграм. Там можна не лише сплатити за послугу, а й переглянути історію нарахувань, передати показники газових лічильників, а також викликати майстра додому для встановлення, ремонту або заміни газового обладнання. Також це можна зробити через особистий кабінет на сайті Київгаз. ua. Там можна оформити і електронну розсилку квитанцій на сплату за газ, яка надходитиме щомісяця на вашу електронну пошту.
Фахівець також поінформувала, що з 16 березня закрито всі центри обслуговування громадян, їх переведено в режим дистанційної роботи. Натомість у посиленому режимі запрацював контакт-центр. Скориставшись його послугами, кияни можуть отримати консультацію, викликати майстра тощо.
А аварійні бригади Київгазу, попри карантин, працюють у цілодобовому режимі й без вихідних. Вони забезпечені усіма необхідними засобами безпеки.
Також протягом карантину майстри компанії повірили понад 4 тисячі приладів обліку газу в місті. Серед них промислові лічильники, манометри, прилади, що вимірюють температуру й тиск газу. Та 87% — це були побутові лічильники газу. Адже вже 520 тисяч споживачів встановили у себе таке обладнання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»