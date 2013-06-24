СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО. Візит Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва до Києва Президент України Володимир Зеленський назвав змістовним, конструктивним, а ще особливим і знаковим, оскільки відбувається напередодні 30-річчя встановлення між державами дипломатичних відносин (відзначатимемо 6 лютого).

«Підсумки візиту якісно наповнюють стратегічне партнерство між нами у політичній, економічній та безпековій площинах. У спільній декларації ми закріпили готовність надавати обопільну підтримку суверенітету, територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами. Наші країни єдині в багатьох питаннях глобального й регіонального вимірів», — заявив глава нашої держави за підсумками двосторонніх переговорів.

Було докладно обговорено всі напрями співпраці та всі можливості для її посилення.

«Підписано шість двосторонніх документів про співпрацю в сільському господарстві, енергетиці, торгівлі. Їхня реалізація посилить продовольчу, енергетичну безпеку країн, спростить інвестиційну діяльність (очікується зростання обсягів взаємних інвестицій), збільшить кількість двосторонніх масштабних інфраструктурних проєктів і двосторонній товарообіг. Останній не знизився попри ситуацію з коронавірусом. Уперше за останні сім років він сягнув рекордних показників — майже мільярда доларів США. Нова амбітна мета, яку поставлено, — до 2024 року збільшити вдвічі обсяг двосторонньої торгівлі», — підкреслив він.

Президент запросив азербайджанський бізнес до активної участі у приватизації в Україні. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися в першій половині 2022 року провести засідання спільної міжурядової комісії з економічної співпраці, зокрема з розвитку партнерства в енергетиці. Наступним кроком стане організація засідання Ради президентів країн.

«Обговорили розвиток транзитного потенціалу (йдеться про активізацію міжнародних автомобільних і залізничних перевезень) і створення відповідної сучасної інфраструктури», — розповів Володимир Зеленський.

Ільхам Алієв зазначив, що коли йдеться про відносини України з Азербайджаном, то йдеться про міцну дружбу і дуже багато можливостей.

«Особливо це стосується політичного діалогу протягом останніх місяців. Ми надаємо великої ваги відносинам з Україною. Вони перспективні й неодмінно мають розвиватися», — резюмував Ільхам Алієв.