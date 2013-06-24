Києві відбувся «Global MICE Congress Kyiv 2021», організований Управлінням туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації. Він став майданчиком для обговорення можливостей столиці України для проведення подій міжнародного рівня, представлення успішних кейсів та для налагодження подальшої співпраці з головними гравцями туристичної сфери.

У центрі уваги був розвиток індустрії MICE. Це спеціалізована ніша, що є одними із найбільш популярних видів туризму в світі.

Перший великий туристичний форум після пандемії зібрав у Києві багатьох відомих гравців цього напрямку. Відвідали його міжнародні спікери з Грузії, Хорватії, Польщі та Великобританії. А також - спеціальні гості – регіональна директорка Міжнародної Асоціації організації конференцій та конгресів ICCA у Європі Тамара Бернштейн і Роб Девідсон, керуючий директор лондонської консалтингової фірми MICE Knowledge, які мають великий досвід організації ділових заходів за кордоном.

Також були присутні керівники багатьох столичних готелів, туроператорів ділового туризму, організатори івентів, Асоціацій готелів, гідів, гастротуризму.

«Це перша наша зустріч по діловому туризму з початку пандемії в офлайн-форматі. І присутність представників великого бізнесу та послів інших країн свідчить, що іноземці зацікавлені в Києві як центрі ділового туризму», - зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Це не голослівні заяви з високих трибун. По-перше, столиця України має хорошу інфраструктуру: до міста легко дістатися з багатьох частин Європи та світу. По-друге, Київ уже знають у світі, після проведення: Євро-2012, Фіналу Ліги Чемпіонів-2018, «Євробачення». Крім того, у столиці щороку відбувається близько 1500 ділових заходів.

Одним із кроків до наближення цієї цілі стало підписання Меморандуму про співпрацю між Управлінням туризму та промоцій КМДА та Київською торгово-промисловою палатою. Установи тепер працюють як партнери над створенням сприятливих умов для залучення ділових та туристичних заходів у столицю.

Основна тема конгресу – це як вплинула на туристичну галузь пандемія. Спікери поділилися своїм досвідом, що їм допомогло «вижити» і вони бачать подальший її розвиток.

Результатом конгресу буде розробка дорожньої карти розвитку даного напрямку між туристичним сектором та представниками органів влади.

Сподіваємося, що найближчим часом Київ має опинитися у форварді центрів ділового туризму Європи та світу. Для цього у міста є всі шанси.

ПРЯМА МОВА

РОБ ДЕВІДСОН, MICE Knowledge:

«Нетворкінги, нові контакти, живе спілкування - все це призупинила пандемія. Корпоративи у готелях перетворилися у онлайн-засідання. Готелі, ресторани, транспорт залишилися незатребувані.

Але зараз є величезний попит на живе спілкування. Після пандемії коронавірусу світ змінився, і у нашому житті буде більше онлайну, але люди особливо цінуватимуть офлайн. Звичайно, головна мета організаторів таких заходах- безпека гостей».

РАФАЛ ОРЛИЦЬКИЙ, віцепрезидент польського MICE кластеру у Кракові:

«У 2020 році, коли туристична галузь практично завмерла, то від повного колапсу врятував внутрішній туризм, кооперація різних сфер бізнесу і допомога міської влади».

ЗЛАТАН МУФТИЧ, директора Бюро конференцій туристичної ради Загреба:

«Хорватія однією із перших відкрила кордони перед туристами, проте без підтримки держави бізнес би не втримався».

АМІРАН ІВАНІДЗЕ, президент Грузинської асоціації ділових подорожей:

«У 2021 році значно зріс попит на «заохочувальні поїздки» у Грузію. Різні світові компанії організовують для своїх співробітників закордонні навчання, екскурсії, влаштовуючи так званий тімбілдінг. У Києва величезні перспективи у цій ніші».

ТАМАРА БЕРНШТЕЙН, ICCA:

«Найкращий результат успішної події, це коли її учасники запам’ятовують місто, де вона відбулася. Показуючи бізнес туристам щось особливе, те, що є тільки у Києві, ви можете очікувати, що вони повернуться сюди ще раз».