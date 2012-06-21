Цьогоріч восени очікується тепла та посушлива погода.

Про це завідувач відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла в коментарі Укрінформу.

"Загалом восени погода очікується тепла і досить посушлива, особливо у жовтні та листопаді", – зазначила Балабух.

Вона додала, що імовірність похолодань є, але вони будуть дещо рідше, ніж зазвичай.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 26 серпня, в Україні, крім східних, південно-східних та більшості районів західних областей, пройдуть короткочасні дощі й грози. Вдень у центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.