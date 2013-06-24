Усі роки окупації рф перетворювала Кримський півострів на суцільну військову базу й абсолютно нехтувала безпекою цивільного населення. Україна цінує життя власних громадян та свідомо не завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, але ми звертаємось до громадян України та просимо потурбуватись про базові заходи безпеки. Територія Криму буде деокупована, тож важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, дотримуватися правил безпеки та допомагати ЗСУ.

Ми підготували рекомендації для цивільного населення про те, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Кримського півострова.

Для окупантів і росіян, які незаконно приїхали на територію тимчасово окупованого Криму, теж маємо рекомендацію, дуже коротку: якнайшвидше залишити нашу територію вже зараз.

1. Майте план дій і зберігайте спокій, принаймні намагайтеся — паніка губить, а не рятує.

2. Якщо ви живете в районі розміщення постійних або мобільних військових об’єктів окупанта — слід виїхати якомога швидше подалі від них. Евакуюватися потрібно не під час, а ДО початку бойових дій.

3. Просимо не користуватися «евакуаційними маршрутами» окупантів, аби не стати заручниками рф у війні проти України чи щитом для ворожої армії.

4. Враховуйте можливість виникнення заторів на виїзді з населеного пункту. Радимо пересуватися в межах Кримського півострова до більш безпечних на час ведення бойових дій районів. Місцевість біля незаконно зведеного «кримського мосту» НЕ є безпечною.

5. У разі евакуації з населеного пункту пов’яжіть на транспортний засіб з усіх боків білу тканину, напишіть на задньому та бокових вікнах яскравими літерами слово «ЛЮДИ» (якщо везете дітей — «ДІТИ»).

6. Війська країни-окупанта при відході можуть чинити воєнні злочини, весь світ у цьому переконався — тож у разі бойових дій у вашому місті залишайтеся, будь ласка, в укриттях.

7. За інформацією Представництва, багато бомбосховищ окупованого півострова не облаштовані, закриті чи просто завалені сміттям. Не довіряйте брехливим заявам окупаційних адміністрацій — самостійно потурбуйтеся про свою безпеку. Заздалегідь підготуйте укриття зі спальними місцями, на вхідні двері яскравою фарбою нанесіть слово «ЛЮДИ». Не ховайтеся у звичайних підвалах і приміщеннях, які не обладнані як укриття:

під укриття підійдуть цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги, підземні переходи. Найбезпечніші з них ті, які мають декілька виходів (один із них за межами будівлі).

сховище — це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Щоб знайти сховище, шукайте позначки «Укриття» чи «Об’єкт цивільного захисту». Якщо немає — вимагайте від окупаційних адміністрацій обладнання сховищ.

8. Якщо у вас є домашні улюбленці, підготуйте для них переноску, намордник і повідець, корм і воду на кілька днів, улюблену іграшку. Потурбуйтеся про них, не залишайте напризволяще в зачиненому будинку.

9. Заздалегідь повідомте рідних і близьких про місцезнаходження укриття, в якому плануєте перебувати у разі бойових дій у вашому місті.

10. Тримайте телефон зарядженим, але будьте готові, що окупанти можуть вимкнути зв’язок. Узгодьте з близькими можливі альтернативні засоби комунікації та місце зустрічі/перебування тощо.

11. Ознайомтеся з порядком надання першої медичної допомоги, ви маєте бути підготовлені.

12. На документах або окремому папері зазначте групу крові та можливі алергічні реакції на окремі медичні препарати, наявні у вас хвороби (цукровий діабет тощо). Також запишіть необхідні адреси та контакти близьких.

13. Підготуйте екстрену валізу:

віднайдіть оригінали та копії ваших УКРАЇНСЬКИХ документів (якщо маєте дітей — їхні теж)

гроші (зніміть готівку заздалегідь) або банківські картки міжнародних систем Mastercard/Visa

аптечку: запас необхідних вам ліків щонайменше на тиждень з описом способу застосування та дози, сухий і медичний спирт, 2 пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для проведення штучного дихання, засоби для зупинки кровотечі (турнікет, кровоспинний бинт із гемостатичним засобом), марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти, еластичні бинти з можливістю фіксації, пластирі різних розмірів, травматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому, великий шматок тканини (для фіксації кінцівки постраждалого), антисептичні засоби (дезінфекційний засіб для рук, спиртові серветки)

запаси їжі та води із розрахунком щонайменше на тиждень (якщо можливо — на кількох осіб). Краще візьміть те, що можна їсти без попередньої обробки й не займе багато місця, висококалорійні продукти довгого зберігання.

змінний одяг, предмети особистої гігієни

ліхтарик, заряджений Powerbank, радіоприймач, сигнальні пристрої, компас, годинник.

компактний набір інструментів («мультитул»), виделка, ложка, ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички

на випадок відключення зв’язку майте паперову карту місцевості або офлайн-мапу (завантажуйте Google maps, а не 2Gis — це російська програма).

14. Коли перебуваєте в укритті, діліться своїми запасами з тими, хто цього потребує. Після закінчення бойових дій українська влада забезпечить цивільне населення необхідною гуманітарною допомогою.

15. Якщо маєте автівку чи інший транспортний засіб, заправте повний бак і майте в запасі додаткову каністру пального.

16. Під час обстрілів і боїв у жодному разі не підходьте до вікон. Якщо не встигли сховатися в укриття — застосуйте правило двох стін: ховайтеся в передпокої, коридорі чи тамбурі.

17. Під час вуличних боїв не залишайте укриття, уникайте будь-яких контактів із окупантами.

18. Не торкайтеся трупів російських солдатів, а також будь-яких предметів, які блокують дороги. Не забувайте: при відступі окупанти мінують усю територію, навіть тіла власних солдатів.

19. У жодному разі не беріть до рук зброю та не вдягайте камуфляж чи одяг у цих кольорах, якщо ви цивільна особа — так ви ризикуєте стати мішенню та/чи втратити статус захищеної цивільної особи, згідно з міжнародним гуманітарним правом.

20. Дочекайтеся появи підрозділів ЗСУ, виконуйте їхні рекомендації: на запитання з укриттів відповідайте голосно та чітко, накази виконуйте точно та неухильно, не провокуйте дискусії запереченнями — важлива кожна хвилина.

21. Не забувайте, що ворог може переодягнутися в українську форму, щоб ввести в оману населення чи певним чином дискредитувати ЗСУ. Будьте пильними: українські військові НЕ коять теракти та НЕ прикриваються місцевим населенням.

22. Якщо вам відомо про місцеперебування окупантів — негайно повідомте про це ЗСУ чи спеціальний бот — https://t.me/evorog_bot, https://t.me/krymbavovna_bot або https://t.me/stop_russian_war_bot

23. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації Української держави — окупанти можуть навмисно вводити цивільне населення в оману, закликати евакуюватися чи виходити зі своїх будинків.

24. Діліться цим алгоритмом! ЗСУ поруч! Все буде Україна!

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим