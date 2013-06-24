Північна Корея під керівництвом свого лідера Кім Чен Ина провела нове випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Japan Times.

Офіційне Корейське центральне інформаційне агентство повідомило, що випробувальні пуски, успішно проведені у середу, були спрямовані на «подальше підвищення боєздатності та потужності стратегічних крилатих ракет великої дальності, розгорнутих для підрозділів Корейської Народної Армії для застосування тактичної ядерної зброї».

Як зазначається, дві ракети пролетіли 10 234 секунди, або майже три години, овалом і вісімкою в небі над Жовтим морем, а потім врізались в цілі на відстані 2 000 кілометрів. Така дистанція підтвердила, що вся Японія може стати доступною для удару, йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин вже «висловив велике задоволення результатом випробувального запуску».

Північна Корея вперше випробувала стратегічну крилату ракету великої дальності у вересні минулого року. Експерти кажуть, що крилаті ракети становлять унікальну небезпеку, оскільки вони можуть літати низько та маневрувати, що робить їх потенційно дуже складними для перехоплення засобами протиповітряної та протиракетної оборони.