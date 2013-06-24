Північна Корея офіційно визнала «незалежність» маріонеткових «днр» та «лнр».
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Телеграм-каналіросійського держінформагентства РИА Новости.
Посольство КНДР також повідомилоросійським ЗМІ, що відповідну ноту про визнання маріонеткових «республік» у Пхеньяні вручив послу росії заступник глави МЗС Північної Кореї.
До КНДР«незалежність» «днр» і «лнр» визнала також влада Сирії, яка залежить від військової допомоги кремля.
24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста та села України, катують та вбивають мирне населення. Приводом для початку агресії москва оголосила необхідність забезпечення безпеки маріонеткових «республік».