Північна Корея заявила у вівторок, що ніколи не мала угод з росією щодо постачання зброї і не планує їх укладати.

Про це повідомляє агентство Reutersіз посиланням на державне інформагентство ЦТАК, передає Укрінформ.

Як зазначається, така заява КНДРпролунала після того, як координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив минулого тижня, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея таємно постачає росії «значну» кількість артилерійських снарядів.

Кірбі сказав, що Північна Корея намагалася приховати поставки, направляючи їх через країни Близького Сходу та Північної Африки.

Представник міністерства оборони КНДР назвав звинувачення чутками і сказав, що Пхеньян «ніколи не мав збройових угод з росією» і «не планує робити це в майбутньому».

«Ми розцінюємо такі дії США як частину їхньої ворожої спроби зганьбити імідж КНДР на міжнародній арені, посилаючись на незаконну «санкційну резолюцію» (Ради Безпеки ООН) проти КНДР», – заявив він.

Як пише агентство, будь-яка допомога зі зброєю буде ще однією ознакою поглиблення зв’язків між москвою та Пхеньяном, оскільки ізоляція росії через її війну в Україні зростає.

Північна Корея була однією з небагатьох країн, які визнали незалежність ОРДЛО, і висловила підтримку проголошеної росією анексії частини України.