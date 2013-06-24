Книжка «Ukraїner. Країна зсередини» очолила топ продажів на американському інтернет-сервісі Amazon.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо у Фейсбуці.

«Це переконливий візуальний портрет справжньої України, з любов’ю створений українцями за роки до нинішньої війни. Вона відображає справжнє розмаїття цієї величезної країни, другої за величиною в Європі, від мальовничих лісових сіл до великих міських житлових проєктів, приголомшливих гірських пейзажів і лиманів до промислових кар’єрів і середньовічних фортець. Вона знайомить з людьми Українита їхніми історіями, включаючи традиційних колядників, виробників дикого меду, гончарів і залізничників, художників, вівчарів і майстрів віників», — зазначають на сайті Batsford.

Англомовна версія книжки «Ukraїner. Країна зсередини» (“INSIDE UKRAINE. A Portrait of a Country and its People”), що вийде 16 лютого у британському видавництві Batsford, очолила топ продажів на Amazon у категорії Hot New Releases in History of Ukraine.

«Ukraїner. Країна зсередини» — книжка за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.

Ініціатор проєкту — Богдан Логвиненко.