Дві українські пам’ятні монети увійшли до десяти найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року» та здобули перемогу в номінаціях «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року».

Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень «До 30-річчя незалежності України» стала найхудожнішою монетою року. Її присвячено ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документа — Акта проголошення незалежності України. Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, і зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації й нагадує ДНК.

Срібна монета номіналом 10 гривень «25 років Конституції України» перемогла в номінації «Найкраща монета про сучасну подію». Композиція на ній відтворює складений пазл, контурами якого є мікротекст із цитатами окремих статей Конституції України, а силуетні постаті символізують народ України.

Міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся всорокове. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2300 монет із 40 країн, випущених 2021 року. На першому етапі було обрано 100 найкращих монет (по десять у кожній з десяти номінацій), до числа яких потрапили сім українських пам’ятних монет.