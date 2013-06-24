Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зібрало сервіси, які надають безкоштовну психологічну допомогу громадянам, повідомляє в телеграм-каналі. «Вплив війни на психологічне здоров’я неминучий. Але піклуватися про свій ментальний стан так само важливо, як і про фізичний», — йдеться у повідомленні.

Безкоштовну психологічну допомогу надають:

ВартоЖити. У кол-центрі #ВАРТОЖИТИ працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.

Національна психологічна асоціація. Платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надають у телефонному режимі або через відеозв’язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії: 0-800-100-102.

«Розкажи мені». Якщо людина відчуває тривогу, в неї трапляються панічні атаки, вона близька до депресії чи навіть на межі, можна залишити заявку на цій онлайн-платформі.

Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися по допомогу можна за номером 73-33.

«Людина в біді». Безкоштовні психологічні консультації надають за номером: 0-800-210-160.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

«Урядового кур’єра»