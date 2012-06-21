Максимальна температура повітря 15 липня становитиме +30...35°C. Україна завтра буде однією з найспекотніших країн Європи.

Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Пік літа, пік спеки. Спочатку градуси сповзуть вниз на заході, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться схід та південна частина країни, де спека триватиме найдовше", - ідеться в повідомленні.

Антициклон зумовить відсутність серйозних опадів. Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив. Невеликий острівець вологи коротко утвориться в четвер в окремих районах Сумщини.

У Києві 15 липня очікується суха гаряча погода, максимально +32...34°C, місцями до +35°C. Найближчий дощ очікується в суботу ввечері. 17 липня він місцями пройде на півночі, трохи зачепить захід та частину центру.

У верхів'ях і на малих водотоках Закарпаття очікується підняття рівня води до 1 м. У результаті можливі формування локальних селевих потоків, у гірських районах – загроза зсувів ґрунту. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку. Оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.