Війна внесла значні зміни в роботу фахівців «швидкої», проте, як і раніше, вони виїжджають рятувати життя пацієнта у невідкладному стані. Адже від того, наскільки швидко у таких випадках буде надана допомога, залежить життя людини.

Наразі існує чіткий перелік підстав, коли варто телефонувати на номер «103». Він регламентований наказом МОЗ № 583 від 26.03.2021.

Основне – звертатися за «швидкою» варто лише за таких станів, які без отримання негайної допомоги можуть загрожувати життю пацієнта або ж можуть призвести до різкого незворотного погіршення його здоров'я.

Наприклад, якщо у пацієнта:

проблеми з диханням (ускладнене, задишка) або його відсутність,

ознаки масивної кровотечі,

біль, відчуття стиснення у грудній клітці,

втрата свідомості або її сплутаність,

ознаки інсульту або інфаркту,

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю.

За таких симптомів варто терміново зателефонувати на номер «103».

Важливо, щоб розпізнати інсульт, варто знати його ознаки. Це може бути асиметрія обличчя, незвична «крива» посмішка, втрата рівноваги, орієнтації в часі та просторі, проблеми з мовленням, слабкість у кінцівках, порушення зору. У таких випадках для отримання кваліфікованої допомоги варто звернутись негайно за номером 103, тому що в медиків буде лише 4 години, від моменту появи симптомів, шанс повернути пацієнта до повноцінного життя.

Разом із тим, на необхідність викликати бригаду екстреної медичної допомоги також вказують:

судоми,

гострий біль у черевній порожнині чи/та поперековому відділі,

ознаки внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу, різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо),

порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, інше),

анафілактична реакція, спричинена різними чинниками,

укуси змій чи павуків,

тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю,

асфіксії усіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення),

гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та/або людей поруч).

Пам’ятайте, викликати бригаду екстреної медичної допомоги варто тоді, коли людина знаходиться у невідкладному стані. Але якщо є сумніви телефонувати чи ні, диспетчер «103» завжди надасть телефонну консультацію та визначить чи потребує ваш випадок виїзду бригади чи такий стан потребує звернення до сімейного лікаря чи інші варіанти допомоги. Також нагадаємо, що висока температура сама по собі не є підставою для виклику «швидкої».