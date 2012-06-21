Третю хвилю пандемії COVID-19 в Україні очікують у листопаді, каже головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Третя хвиля обов'язково до нас дійде. Нові спалахи коронавірусу є у більшості європейських країн. Рано чи пізно Україна стикнеться з таким спалахом. Орієнтовно це станеться не раніше листопада. Тож маємо готуватися", - зазначив в інтерв'ю ВВС Кузін.

Чи буде локдаун - залежить від кожного українця.

"Відповідальна власна поведінка - вдома, на робочому місці, це свідомий вибір вакцинації як профілактики. Якщо українці будуть робити ці прості речі, ми зможемо відтягнути локдаун до грудня-січня або зовсім не допустити. За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть запровадити орієнтовно у листопаді. Залишається можливість загальнонаціонального локдауну, якщо буде перевищення захворюваності у більшості регіонів", - додав Кузін.

Зараз в Україні є 140 лікарень, де кожного дня приймають хворих на COVID-19. У них - 40 тисяч ліжок з киснем. А загалом - у країні 256 лікарень і близько 70 тисяч ліжок, які можна розгортати у разі заповнення лікарень першої хвилі. Зокрема у кожній області є 5-6 закладів резерву.

"Нещодавно у регіонах за бюджетні кошти закупили 16 тисяч додаткових кисневих концентраторів. Вони вже доставлені. Впродовж літа були великі поставки концентраторів за рахунок гуманітарної допомоги. Це максимальний рівень забезпечення концентраторами на рівні областей.

"Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини. Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти", - додає головний санітарний лікар України.

За останню добу, 27 серпня в Україні зафіксували 2082 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них 108 дітей та 35 медпрацівників.