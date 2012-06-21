Експрезидент Афганістану Ашраф Гані вибачився перед народом Афганістану за те, що втік із країни в розпал захоплення влади в країні бойовиками «Талібану». «Від’їзд із Кабула був найскладнішим рішенням у моєму житті», — сказав він у зверненні, поширеному у Twitter. Політик висловив жаль, що «не зміг завершити своє правління інакше». Ашраф Гані заявив, що не збирався кидати свій народ, але «це був єдиний можливий шлях».

Він також ще раз спростував звинувачення на свою адресу, нібито втікаючи з Афганістану до Об’єднаних Арабських Еміратів, він вивіз із собою 169 мільйонів доларів. «Я виїхав за порадою своєї охорони. Вони сказали, що якщо залишатимуся в країні, це може призвести до кровопролиття на вулицях Кабула, як трапилося під час громадянської війни у 1990-х роках», — сказав колишній президент Афганістану, запевнивши, що «намагався врятувати Кабул і шість мільйонів його жителів». Ашраф Гані наголосив, що присвятив 20 років життя, щоб допомогти Афганістану стати «демократичною, процвітаючою та суверенною державою».