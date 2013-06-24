Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав один з військових госпіталів Київської області. У травматологічному відділенні медики розповіли командувачу про характер травм, яких зазнали військовослужбовці, перебіг лікування та терміни одужання.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм відомчі відзнаки за мужність і самовідданість, виявлені при захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

– Дякую вам за службу та бажаю якнайшвидшого одужання, – наголосив командувач.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, солдатський труд – це надважливий аспект нашої спільної перемоги.

– Без звичайного солдата жоден командувач не буде мати перевагу на полі бою, не буде мати змогу виконати поставлене завдання. Ми вдячні воїнам, які не шкодуючи власного здоров’я демонструють героїчні вчинки в районах виконання бойових завдань, – підкреслив командувач.

Відзнаки з рук командувача отримали не лише поранені бійці, а й персонал цього військового шпиталю.

– Кожен день і кожну ніч ви працюєте над покращенням здоров’я поранених і травмованих військових. Це ваш особистий внесок у справу перемоги над російським агресором. Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Щиро дякую вам і вашим родинам, – сказав командувач.