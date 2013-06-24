Польща почала зводити протитанкові укріплення на кордоні з білоруссю…», «лукашенко оголосив призов офіцерів запасу на військову службу…» — саме такі заголовки останнім часом з’являються на різних інтернет-ресурсах, що своєю чергою викликає неабияке занепокоєння в суспільстві.
Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв про реальну ситуацію на північних кордонах України:
«Загроза з північного напрямку — низька. На території білорусі дійсно перебувають російські війська. Однак українські прикордонники і військовослужбовці ЗС України контролюють ситуацію і стежать за переміщенням ворога».
Про це повідомляєКомандування Об’єднаних Сил ЗС України.