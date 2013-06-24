Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит» у Києві.

Командувач зустрівся із генеральним директором лікарні Володимиром Жовніром, побував у новому лікувально-діагностичному корпусі та ознайомився із роботою медичного закладу під час воєнного стану.

– Від початку війни лікарня стала госпіталем і для дітей, і для дорослих. Робота не зупинялася ні на хвилину навіть коли на околицях Києва відбувалися активні бойові дії, а навколо медичного закладу були обстріли, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він додав, що саме задля підтримки морального духу маленьких пацієнтів, лікарів і працівників «Охматдиту» було організовано виступ артистів Національного цирку України, керівником якого є Владислав Корнієнко.

Крім цього, командувач передав дитячій лікарні гуманітарну допомогу, що складалася з сучасних кондиціонерів, медичного приладдя, одягу та солодощів.

- Ми повинні робити все для того, щоб маленькі пацієнти якнайшвидше одужали та реабілітувались, щоб вони більше ніколи не відчули на собі, що таке війна, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач подякував благодійникам, які долучилися до допомоги дитячої лікарні та її маленьким пацієнтам: ВБФ «Свідомість», голова правління Леонід Костюченко, ПрАТ «Дніпропетровській комбінат харчових концентратів», голова правління Олександр Ковров, благодійник Сергій Анпілогов, Український культурний центр «Дніпро» та громада українців м. Баффало, США, (Роман Ковалик, Петро Петришин).

Своєю чергою, генеральний директор лікарні Володимир Жовнір підкреслив, що спеціалісти «Охматдиту» продовжують самовіддано працювати заради збереження життя і здоров’я українців.

- Дякуючи військовим, волонтерам, громадським організаціям та благодійникам, «Охматдит» забезпечений усім необхідним та може повноцінно функціонувати, - доповнив Володимир Жовнір.

Варто зазначити, що захід відбувся у межах національного мистецького проекту «ARTПЕРЕМОГА», керівником якого є офіцер Командування об’єднаних сил ЗС України, письменник Борис Кутовий, а художнім куратором – театральний діяч, режисер-постановник Максим Добролюбов.

Богдана ДЕРЕШ