9 березня відбулося планове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення України ― Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Про це повідомляє Урядовий портал.

Члени Комісії опрацювали питання щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2023 року.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець нагадав, що територія лісу України складає 10,4 млн га, з яких в наслідок військових дій пошкоджено, або знищено близько 2,9 млн га. Також значна частина лісових ресурсів знаходиться на окупованих територіях, що унеможливлює вчасне реагування та запобігання там пожежам.

«Враховуючи, що ми мали негативну динаміку в 2022 році у зв’язку з війною, ми повинні підготуватися сьогодні таким чином, щоб мінімізувати і локалізувати пожежі на всіх територіях в найкоротші терміни з мінімальною шкодою для довкілля», - підкреслив Руслан Стрілець.

За результатами заслуханих матеріалів та з урахуванням воєнного стану Державна комісія прийняла низку рішень. Зокрема, Міндовкіллю, Міноборони, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Держлісагентству, ДАЗВ, обласним та Київській міській військовим (державним) адміністраціям запровадити комплекс заходів із запобігання виникненню та гасіння пожеж, в тому числі створення та оновлення у лісових масивах мінералізованих смуг, протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг протипожежного призначення, проведення ремонту спостережних веж, очищення лісових масивів від захаращень тощо.

Серед важливих питань, які розглянули на засіданні - забезпечення потреб населення та галузей економіки водними ресурсами у разі настання маловоддя.

Комісією було доручено забезпечити неухильне дотримання встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем, моніторинг вод у місцях питних водозаборів та у разі погіршення ситуації інформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Також Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів про готовність та реагування на спалах кору на регіональному рівні у разі його виникнення. Він зазначив, що від початку пандемії на коронавірусну інфекцію, охоплення щепленнями проти кору знижуються як у всьому світі, так і в Україні.

«Епідемічний підйом захворюваності на кір триває. Головна причина такого затяжного процесу це низьке охоплення профілактичними щепленнями дитячого населення проти кору в попередні роки», - зазначив Міністр.

Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ разом із Всесвітньою організацією охорони здоров’я розробила детальні регіональні плани готовності на спалах кору, враховуючи воєнний стан. Зазначений документ буде розісланий усім регіональним комісіям ТЕБ та НС.

При цьому вирішено, що МОЗ разом з обласними та Київською міською військовими (державними) адміністраціями також мають вжити ряд заходів для зниження ризиків спалаху хвороби. Зокрема, забезпечити аналіз картування дітей віком до 5 років статус вакцинації яких не відповідає вимогам Календаря профілактичних щеплень; забезпечити організацію контролю за вакцинальним статусом дітей щодо кору у віці 1 рік і старше, у тому числі в організованих дитячих колективах (дошкільні та шкільні заклади освіти), та в місцях колективного проживання включно будинки-інтернати, місця проживання ВПО тощо.

Крім того, Комісія розглянула питання стану матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечення інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.