12 вересня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На порядку денному - питання про стан розмінування територій України, внаслідок військової агресії рф проти України. Про це повідомляє Урядовий портал.

На сьогодні значні зусилля з розмінування зосереджені на деокупованих територіях Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей.

За словами, заступника Міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, за попередніми оцінками близько 160 тисяч км квадратних територій України потребує розмінування. російська федерація використовує, як застарілі боєприпаси, так і нові засоби вражень. На деокупованих територіях виявляють значну кількість саморобних боєприпасів та встановлення мінних пасток.

До заходів з розмінування зазначених територій залучаються піротехнічні підрозділи ДСНС, вибухотехнічні групи Національної поліції, Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної спеціалізованої служби транспорту. Допомога надходить і від міжнародних партнерів України. Зокрема, у вигляді техніки, металодетекторів, засобів бронезахисту, інструментів для розмінування та знешкодження боєприпасів.

«Станом на 12 вересня з початку повномасштабної агресії знешкоджено понад 253 тисячі вибухонебезпечних предметів, очищено 1761 км залізничних колій, 2920 км доріг, перевірено 70 тис. га територій», - повідомив заступник Міністра оборони і додав, що на сьогодні в планах збільшення підрозділів з розмінування.

Заслухавши доповіді, після обговорення, прийнято рішення щодо продовження МВС, Міноборони та ДСНС виконання завдань та заходів з розмінування територій України, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

Зазначені відомства мають забезпечити на державному рівні нормативно-правове врегулювання функціонування в Україні системи управління інформацією в протимінній діяльності. А Мінреінтеграції, МОН, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та ДСНС повинні посилити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку дій та правил поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, як повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації апарату ДСНС Володимир Демчук, зазначена інформаційна робота ведеться постійно. З цього питання проведено понад 5 тисяч 600 заходів, для близько 158 тисяч осіб.

Крім того, доручено Київській, Чернігівській та Сумській обласним військовим адміністраціям у взаємодії з ДСНС за результатами проведеного нетехнічного обстеження територій областей визначити необхідний обсяг фінансування для розмінування. А також керівникам обласних військових адміністрацій протягом вересня- жовтня відпрацювати питання розмінування сільгоспугідь, які будуть засіватися навесні.