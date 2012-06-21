Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав подання Прем’єр-міністра про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ і рекомендував парламенту розглянути це питання в залі.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне рішення члени комітету схвалили під час засідання у п’ятницю вранці.

"Підтримати подання Прем’єр-міністра про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ та рекомендувати Верховній Раді призначити на посаду. Вісімнадцять "за". Рішення прийнято", - оголосив головуючий на засіданні заступник голови правоохоронного комітету.

Як повідомляв Укрінформ, Арсен Аваков 13 липня подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Народні депутати із фракції "Слуга народу" увечері того ж дня обговорили питання щодо звільнення Авакова на засіданні фракції за участю Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду керівника МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він повідомив, що погодився на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ.