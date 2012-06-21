Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики підтримав стратегію з промоції читання в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Стратегія з промоції читання в Україні все ближче до свого запуску. Політ впевнений: сьогодні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики підтримав стратегію. На черзі – голосування Верховної Ради і імплементація. Це вагомий крок до змін у сфері та підвищення рівня читання в країні. А також в контексті створення екосистеми читання. Дякую колегам і депутатам за підтримку. Читання має бути модним. Впевнений, скоро й нас, українців, асоціюватимуть з нацією, що читає", – написав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики 19 лютого ініціювало громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку читання на 2021 –2025 роки «Читання як життєва стратегія», яке завершилося 19 березня.