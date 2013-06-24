ЦНАПи регіону розпочали приймати заяви по соціальній програмі «Прихисток».

Тим, хто розмістив у себе переселенців із зони бойових дій, держава компенсуватиме частину витрат на комунальні послуги. «Соціальна програма «Прихисток» ініційована урядом України. Діє майже з початку повномасштабної війни. Аби державну компенсацію отримати було ще простіше, оформлювати її почали й у ЦНАПах», – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Звернутися до ЦНАПу повинен власник помешкання, де проживають переселенці, надавши документи на житло, довідки ВПО людей, яких прихистив. Далі написати заяву і чекати на комісію від місцевої влади. Її представники мають пересвідчитися, що господар дійсно розмістив у себе переселенців. Заяву потрібно писати щомісяця, з 1 до 5 числа. Вказувати кількість днів та прийнятих на проживання людей.

Власники житла, які безкоштовно допоможуть українцям із проживанням, можуть отримати від держави майже 450 гривень на місяць за кожну прийняту людину.

Подати заяву на компенсацію можна й до органів місцевого самоврядування. Зокрема, до виконкому свого міста, сільської або селищної ради. Перед цим потрібно зареєструватися на сайті «Прихисток» (prykhystok.gov.ua). Внести туди інформацію про наявне житло та готовність прийняти когось із зони активних бойових дій.

Загалом на Дніпропетровщині працює 160 «точок доступу» до адмінпослуг.