Кабінет Міністрів передбачив з резервного фонду держбюджету понад 60,5 мільйона гривень на відшкодування комунальних витрат за травень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, приватних закладах освіти. Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні 27 вересня.

«Уряд продовжує системно надавати фінансову підтримку громадам, які з перших днів війни згуртувалися та безоплатно прихистили у школах, дитячих садках та інших комунальних і державних закладах українців, які рятуються від війни. Зокрема, у травні таких закладів було близько 6,5 тисячі», — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проєкт розпорядження розроблено на основі узагальненої Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та чотирьох профільних міністерств. У травні для розміщення тимчасово переміщених осіб було задіяно 6496 закладів комунальної та державної форм власності, а також закладів освіти приватної форми власності. Компенсація від держави надходить на покриття комунальних витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, купівлю дров, пелет та вугілля.