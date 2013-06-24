Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкти №7427 та №7429, які створюють умови для фінансової спроможності підприємств теплопостачання.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. Народні депутати проголосували надважливі законопроєкти, які захистять і споживачів, і підприємства від цінових коливань на ринку газу та забезпечать фінансову спроможність у сфері теплопостачання», - зазначив він.

Зокрема, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. При цьому визначено гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання.

Також передбачено відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться в зоні бойових дій.

Нагадаємо, Міністерство енергетики посилює контроль держави за підготовкою об'єктів паливно-енергетичного комплексу до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 року.