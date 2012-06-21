Баварський концерн оприлюднив фотографії з випробувань своїх новинок у шведському Ар'єплуг. Усі новинки на електричній тязі. І їх відразу три!
На кордоні Полярного кола перевіряють, як працюють акумулятори, електродвигуни, бортова електроніка і підвіска в умовах сильних морозів. Низькотемпературні тести проходять кросовери BMW iX3 і iNext, а також чотирьохдверне купе BMW i4. Вони стануть серійними у 2020-2021 роках.
Найменше камуфляжу на BMW iX3. Приховувати авто особливо немає чого, адже машину показали ще рік тому в Пекіні. Електромобіль побудували на нині існуючій платформі і кузові «ікс-третього». У серію автомобіль з запасом ходу майже 400 кілометрів надійде наступного року, ставши конкурентом Mercedes EQC, Audi e-tron і Jaguar I-Pace.
Чотиридверне купе BMW i4, судячи з усього, базується на платформі недавно представленої третьої серії. Поки розсекречений тільки седан, пізніше повинні з'явитися «троячки» – універсал і хетчбек, «четвірки» – купе, кабріолет і Gran Turismo.
Що стосується кросовера iNext, то однойменний концепт BMW показав минулої осені в Парижі. Втім, навіть під камуфляжем видно, що на тестах автомобіль, неабияк відрізняється від ультрафутуристичного прототипу. Про цю модель поки жодної інформації немає.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»