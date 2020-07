Андський кондор витрачає лише 1% часу польоту на розмахування крилами, з'ясували вчені з британського Університету в Суонсі – весь інший час він ширяє за рахунок висхідних потоків повітря. Про своє відкриття дослідники розповіли в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Андський кондор – найважчий птах в світі, здатний так літати. Маса його тіла досягає 15 кілограм, а розмах крил – трьох метрів. Дослідники закріпили спеціальну апаратуру на восьми кондорах, щоб реєструвати кожен помах крил. Всього вчені записали понад 250 годин польоту.

На подив вчених, кондори витрачали лише 1% свого часу на помахи крилами. Весь інший час вони ширяли у вільному польоті. Один із кондорів пролетів 160 кілометрів, і не змахнув крилами жодного разу.

Для тривалого ширяння кондори використовують висхідні потоки повітря, пояснюють дослідники. Андські кондори – падальщики, і їм доводиться проводити в польоті довгі години в пошуках їжі. Завдяки ширянню їм вдається долати великі відстані, зводячи навантаження на крила до мінімуму.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»