Наразі не досягнуто конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, рф, Туреччини та ООН щодо вирішення питання вивезення зернових із заблокованих росією українських морських портів.
Про це йдеться у наданому Укрінформу коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.
«Україна вітає зусилля генерального секретаря ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих росією українських морських портів. Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто», - зазначив Ніколенко.
Речник МЗС підкреслив, що, як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки.
Як повідомлялося, через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії та 3 млн тонн соняшникової макухи. Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче матиме наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції.
Президент росії володимир путін заявив, що рф готова експортувати зерно та добрива за умови зняття «політично мотивованих обмежень з боку Заходу», тобто санкцій.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив 31 травня, що Україна працює над міжнародною операцією під егідою ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів українського експорту продовольства.