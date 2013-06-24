Конкурс на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відновлять із 15 липня 2022 року, заяви можна подавати по 22 серпня включно.

Таке рішення ухвалено під час засідання 13 липня у Варшаві, повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення комісії у Фейсбуці.

Зазначається, що члени комісії узгодили новий період подання аплікаційних заяв - з 15 липня 2022 до 22 серпня 2022 включно.

Уточнюється, що заяви, які були подані до моменту призупинення конкурсних процедур, вважаються чинними, так само як і документи, що були додані до цих заяв.

Як зазначається, під час засідання члени комісії наголосили на важливості продовження своєї роботи з метою здійснення реформи судової системи та набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Також члени комісії наголосили, що “в цей непростий час Конкурсна комісія визнає своїм обов’язком зробити все можливе, щоб продовжити проведення конкурсу на посади членів ВККС на засадах неупередженості, прозорості, професійності, незалежності та доброчесності. Для цього важливим є широке залучення юридичної спільноти до участі у конкурсі на посади членів ВККС, які мають найвищий рівень доброчесності та діють незалежно та неупереджено".

Нагадаємо, Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відновила роботу.

Комісія затвердила зміни, що сприятимуть її роботі в умовах воєнного стану в Україні.

Через ускладнення обліку декларацій про майновий стан, а також через зміни у правовому регулюванні порядку видачі довідок про відсутність судимості, конкурсна комісія створила умови сприяння поданню аплікаційних документів. Зокрема, на тепер кандидати можуть подати замість тексту декларації та відповідної довідки про відсутність судимості лише заяву про факт та дату подання цієї декларації до НАЗК, а також заяву про відсутність судимості та кримінального переслідування.

Також конкурсна комісія вирішила, що тести IQ та загальних здібностей проводитися не будуть.

Зазначені зміни внесені до Регламенту комісії та будуть оприлюднені на сайті Вищої ради правосуддя.

13 липня 2022 року члени Конкурсної комісії також провели інформаційно-орієнтаційну сесію для потенційних кандидатів, на якій надали більш детальні роз‘яснення щодо змін у процедурі конкурсу та подання документів.

ВККС не працює вже майже три роки, і з метою поновлення її роботи створена Конкурсна комісія, яка добере кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу. Приймання заяв на участь у конкурсі розпочалось із 4 лютого 2022 року і мало тривати до 4 березня 2022 року, однак було призупинене через російську агресію.

На другому етапі буде проведена співбесіда з відібраними кандидатами, за результатом якої комісія має відібрати і передати на розгляд ВРП не менше двох кандидатів на кожну із 16 вакансій.