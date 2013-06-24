Митці Дніпропетровщини можуть взяти участь у всеукраїнському конкурсі контент-мейкерів. Його присвятили 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди. Учасники мають нестандартно представити образ філософа.
У своїх роботах учасники мають «перезавантажити» сприйняття Григорія Сковороди, відкрити нові грані життєвого його шляху та змісти у творчості.
На конкурс приймають відеоролики, аудіотвори, борди, інфографічні матеріали або публікації для соцмереж – сторіз та пости.
Висувати претендентів можуть творчі спілки, підприємства та установи.
Як подати заявку на участь та кейс документів дивіться за посиланням: bit.ly/3x2djWY. Дедлайн – 21 вересня.
Конкурс проводиться у три етапи. Спочатку – онлайн-голосування. Далі – оцінювання проєктів комісією. Переможців оголосять 6 жовтня після презентації робіт учасників у Zoom.
Проєкт ініціювало Міністерством культури та інформаційної політики України.