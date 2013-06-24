Агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» обробляє землю в п’яти областях Західної України. Днями тут завершили весняну посівну кампанію. Засіяли ярими зерновими, олійними та технічними культурами майже 100 тисяч гектарів. Цього року теж традиційно вирощуватимуть сою, соняшник і кукурудзу. Зважаючи на ситуацію в країні, навесні внесли зміни до посівної структуру та додали стратегічно важливі для продовольства культури – гречку й цукровий буряк.

«Завдяки запасам посівного матеріалу та засобів захисту ми вчасно розпочали польові роботи й, по суті, не зупиняли їх. Команда спрацювала на «відмінно». Роботи завершили в заплановані терміни, – коментує операційний директор «Контінентал Фармерз Груп» Віталій Ставнічук. – Бачимо, що посіви в доброму стані».

Пан Віталій зауважує, що вже мають 90 відсотків сходів соняшника та кукурудзи. Дуже стрімко починає зростати соя. Після завершення посіву в агрокомпанії переходять до другого, критично важливого для культур етапу – внесення засобів захисту.

«Контінентал Фармерз Груп» також завершив садити картоплю. Під неї, як і планували, відвели 2,2 тисячі гектарів. Озимі культури, які в структурі посівів компанії займають понад 86 тисяч гектарів, у доброму стані. Ріпак уже перейшов у фазу активного цвітіння.

Надія ШТОКАЛО,

для «Урядового кур’єра»