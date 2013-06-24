Як повідомляло Мінреінтеграції, за підтримки Програми розвитку ООН, на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» нещодавно встановлено рентгено-телевізійні скануючі комплекси (інтроскопи), за допомогою яких можна швидко перевірити вміст багажу без потреби його відкривання, аби впевнитися, чи є в ньому заборонені та небезпечні речі на кшталт вибухівки й чи наявні там інші ризики.

Практика застосування таких систем на контрольних пунктах в’їзду-виїзду, обладнаних інтроскопами, показує, що так вдається помітно знизити кількість недоцільних оглядів і зменшити витрати часу на проходження належних митних процедур. А ще мінімізувати сумнозвісний людський чинник у процесі митного контролю.

Перевірка за допомогою інтроскопу займає від 25 до 40 секунд

За коментарями щодо застосування інтроскопів ми звернулися до директора Державного підприємства «Реінтеграція та відновлення» Дмитра Ланіна.

– Дмитре Олександровичу, наскільки ця технологія дозволяє пришвидшити проходження процедури перевірки? Наприклад, скільки людей на КПВВ проходило впродовж години в «ручному режимі» і скільки тепер пропускають завдяки сканерам-інтроскопам?

Рентгено-телевізійні інтроскопи допомагають виконати безконтактний огляд та обстеження об’єктів і речей, які громадяни перевозять в багажу та ручній поклажі через КПВВ.

Наразі всі громадяни, які перетинають лінію розмежування через КПВВ «Станиця Луганська», та КПВВ на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим АР Крим «Чонгар» та «Каланчак» проходять контрольні процедури з використанням інтроскопів, які дозволяють значно пришвидшити процес перевірки їхнього багажу. Утім, час, який реально витрачається на таку процедуру, залежить від вмісту такої поклажі та її об’єму.

Наприклад, якщо перевірка за допомогою інтроскопу, яка займає від 25 до 40 секунд, не виявила серед речей якихось підозрілих предметів, такий багаж не підлягає додатковому «ручному» візуальному огляду. А останній може тривати від двох і більше хвилин, залежно від кількості підозрілих предметів.

Звісно, важко назвати кількість людей, які за годину перетинали КПВВ до встановлення інтроскопів, і скільки перетинає зараз. Для цього варто проводити комплексне дослідження якого ще було. Тут слід врахувати такі особливості: кількість відвідувачів, які прибувають до КПВВ у певний час доби, вміст і габарити багажу, характер спілкування між працівниками Держприкордонслужби й осіб, які перетинають КПВВ. Але однозначно, що спроможності наші відчутно зросли у цьому компоненті.

– Скільки часу займало переобладнання КППВ на сучасні сканер-установки і чи складним є навчання персоналу, що їх обслуговує?

Проєкт цей готувався та був реалізований упродовж 2021 року. Для встановлення (монтажу) й налагодження інтроскопів на одному КПВВ знадобилося близько двох діб, а навчання персоналу роботі зі сканерами тривало в межах двох-трьох днів. Практична діяльність цих фахівців показала, що у процесі навчання персоналу складнощів не виникало і всі добре засвоїли необхідні технологічні тонкощі.

Передано 16 інтроскопів вартістю понад 10,6 млн гривень

– Яка вартість інтроскопів і в яку суму обійшлося переобладнання КПВВ? Ми в першому запитанні говорили про економію часу службовців та громадян, які перетинають лінію розмежування. А чи є якась фінансова економія від використання інтроскопів?

Закупівля та встановлення інтроскопів відбулися завдяки співпраці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Державного підприємства «Реінтеграція та відновлення» і Представництва ООН в Україні в межах проєкту міжнародної технічної допомоги для покращення перетину всіх КПВВ.

Загалом, як міжнародна технічна допомога, було передано 16 інтроскопів вартістю майже 10 674 тис. гривень.

Щодо фінансової економії – варто розуміти, що ці прилади споживають електроенергію, тому дещо зросли витрати на неї. Проте вдалося виграти значно більше в аспектах, які важко буквально виміряти фінансово. Це якість і швидкість сервісу, це створення гідних умов перетину для наших громадян й найголовніше – безпека громадян та держави в цілому.

Планується впровадження інформаційно-довідкових кіосків, відеопанелей та пілотної електронної черги

– Яке ще обладнання Україна планується встановлювати для полегшення процедурної частини перетину громадянами КПВВ на сході та півдні?

Із Представництвом ООН обговорюється встановлення зовнішніх LED-екранів для оголошення важливих повідомлень й інформації, що стосується як перетину КПВВ, так і соціальної, пенсійної, адміністративної, освітньої та інших складових, важливих для суспільства.

Для координації й отримання громадянами відповідей на їхні актуальні запитання, планується реалізувати і проєкт інформаційно-довідкових кіосків та відеопанелей DigitalSignage.

Також опрацьовується питання встановлення навігаційних складових на КПВВ, які підказуватимуть громадянам правильну покрокову послідовність перетину таких пунктів і вказуватимуть на розміщення об’єктів на КПВВ. У процесі розробки такої навігації враховуватимуть потреби людей з обмеженими можливостями.

Фітбек від відвідувачів загалом позитивний

– Чи відомо, як загалом оцінили відвідувачі КПВВ запровадження нових технологій з метою спрощення та пришвидшення процедури митного контролю?

Ми як держпідприємство спеціально не проводили опитування серед відвідувачів з метою виявлення оцінки роботи КПВВ зі встановленими в режимній зоні інтроскопами. Проте на офіційному ютуб-каналі Державної прикордонної служби України розміщені відеосюжети, де надано схвальні оцінки роботі інтроскопів на контрольних пунктах в’їзду-виїзду:

https://www.youtube.com/watch?v=1NGAEx9JoDY

https://www.youtube.com/watch?v=xdjqJCbr2lo

https://www.youtube.com/watch?v=1cz6tot9Dfk

Щодо ефективності новації, чи відомо, наскільки покращилося виявлення за допомогою інтроскопів певних заборонених, підозрілих предметів: зброї, вибухівки, наркотиків тощо? Очевидно, що потенційні «зловмисники-диверсанти» тепер мають додаткову перепону на шляху реалізації своїх протизаконних намірів…

Використання інтроскопів дозволяє безконтактно виявити серед речей будь-які приховані предмети, які заборонені до обігу, власне, зброю, вибухівку й наркотики та інші речі. Неодноразові випадки виявлення таких предметів на КПВВ за допомогою інтроскопів свідчать про ефективність використання цих пристроїв.

Спілкувався Геннадій Карпюк