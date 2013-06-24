Контррозвідка СБУ проводить системну роботу із запобігання та нейтралізації загроз гібридної агресії РФ проти України. З 2014 року в різних регіонах нашої країни нейтралізовано понад 30 ворожих агентурних мереж. Більш ніж 180 зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство.

Викрито понад 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ. За матеріалами СБУ їх оголошено персонами нон ґрата, повідомляє пресцентр відомства.

За цей період українські контррозвідники знешкодили понад три сотні ворожих диверсійно-розвідувальних груп. 26 зловмисників затримано на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, зокрема оборонного значення.

Понад 250 бойовиків суд покарав різними термінами ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань квазіутворень на сході нашої країни.