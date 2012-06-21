ДП «Антонов» проводить активне імпортозаміщення російських комплектуючих для пасажирського літака Ан-158. До кінця 2019 року перший літак має бути скомплектовано із західною авіонікою та обладнанням. У 2020 році мають розпочатися льотні та сертифікаційні випробування літака, повідомляє Укрінформ.
Паралельно відбуватимуться роботи і на першому серійному зразку літака Ан-158. Авіоніку російського виробництва замінять на канадську фірми Esterline, яка постачає обладнання на винищувачі п’ятого покоління F-35. Шасі, системи дистанційного управління, системи управління механізації крила також замінять на вироблені західними компаніями. А «антонівці» опановують виробництво частин і компонентів конструкції літака, що раніше виготовляли за кооперацією з Росією, — це рампа, пілони, частини мотогондоли двигуна, номенклатура механізації крила, елерони, закрилки.
Після завершення льотних випробувань та сертифікації літака Ан-158, повідомляє Український міліарний портал, розпочнеться імпортозаміщення виробництва військово-транспортного літака Ан-178.