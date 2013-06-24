Пропонуємо створити державну структуру, яка координуватиме гуманітарне розмінування території нашої держави. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з послами G7 щодо гуманітарного розмінування.

«Уже підраховано, скільки необхідно ресурсів, щоб прискорити пріоритетне гуманітарне розмінування земель сільгосппризначення. Бачимо шляхи, як прискорити очищення території від вибухонебезпечних предметів. Але без допомоги партнерів нам не впоратися. Тому звертаємося до країн G7, щоб вони надали нам фінансову підтримку та допомогли зі спеціальною технікою й навчанням людей», — зазначила Юлія Свириденко.

Як повідомила урядовець, для реалізації цих завдань запропоновано створити структуру, що координуватиме гуманітарне розмінування території нашої країни й ефективно реалізовуватиме всі супутні організаційні завдання. Цей орган представлятиме єдине чітко сформульоване бачення роботи галузі. Контролювати його діяльність має наглядова рада, до якої запросили представників країн-партнерів.

Послам G7 запропонували взяти шефство над замінованими областями України й допомогти звільнити їх від мін та нерозірваних снарядів. Така співпраця сприятиме прискоренню розмінування сільгоспземель, що дасть змогу українським аграріям раніше розпочати їх використання. Це позитивно позначиться на економіці країни та продовольчій безпеці у світі.

За даними уряду, третина України станом на березень 2023 року потенційно забруднена. Найскладніша ситуація там, де тривали або тривають активні бойові дії, і в регіонах, визволених від російської окупації. Загалом згідно з планом першочергового розмінування, потрібно обстежити та розмінувати 470 тисяч 854 га земель сільськогосподарського призначення Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської та Черкаської областей, повідомляє Мінекономіки.