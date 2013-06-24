Вдячні, що повідомляєте ЗСУ про окупантів через чатбот єВорог. Проте пам'ятайте, що перейти в наш чатбот можна тільки з телефона й лише двома способами:

з головного екрана застосунку Дія, за цим єдиним посиланням у Telegram https://t.me/evorog_bot.

Про це повідомляє Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України на своїй сторінці у фейсбуці.

Дотримуйтеся правил цифрової безпеки:

не переходьте за іншими посиланнями з назвою єВорог,

оминайте різні сервіси: програми, вебсайти тощо, які вдають із себе чатбот єВорог,

не надсилайте в ті сервіси фото та геолокацію окупантів — це може загрожувати вашому життю.

Користуйтеся тільки офіційним чатботом єВорог від Мінцифри, борімося з дезінформацією та ворогом разомю