Вдячні, що повідомляєте ЗСУ про окупантів через чатбот єВорог. Проте пам'ятайте, що перейти в наш чатбот можна тільки з телефона й лише двома способами:
- з головного екрана застосунку Дія,
- за цим єдиним посиланням у Telegram https://t.me/evorog_bot.
Про це повідомляє Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України на своїй сторінці у фейсбуці.
Дотримуйтеся правил цифрової безпеки:
- не переходьте за іншими посиланнями з назвою єВорог,
- оминайте різні сервіси: програми, вебсайти тощо, які вдають із себе чатбот єВорог,
- не надсилайте в ті сервіси фото та геолокацію окупантів — це може загрожувати вашому життю.
Користуйтеся тільки офіційним чатботом єВорог від Мінцифри, борімося з дезінформацією та ворогом разомю