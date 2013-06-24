У зверненні королеви Великої Британії Єлизавети на церемонії відкриття парламенту країни згадано Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

«У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України», - йдеться у зверненні британської королеви, яке вперше зачитав принц Чарльз.

За даними Sky News, королева Єлизавета ІІ не змогла бути присутньою на урочистій події за порадою лікарів.

До цього часу королева лише двічі пропускала відкриття парламенту Великої Британії за час свого 70-річного перебування на троні - у 1959 та 1963 роках через вагітність.

Нагадаємо, Премʼєр-міністр Борис Джонсон під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 3 травня, заявив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 300 млн фунтів стерлінгів, який включатиме протикорабельні ракетні системи, радари і дрони.