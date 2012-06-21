Молодь почала частіше хворіти на коронавірус. Змінилися й перші симптоми захворювання.

"Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються та хворіють у важкій формі люди молодого й середнього віку. Наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання доволі молоду людину 42 років. Такого під час першої хвилі не було", - говорить головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, повідомляє ТСН.

Втрата нюху й смаку в пацієнтів трапляється рідше.

"Натомість збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлад шлунково-кишкового тракту. Це раніше не було так часто", - зазначив Федоренко.

Більшість хворих зараз мають важкі ураження легень.

За останню добу в Україні виявили 749 нових хворих на коронавірус. З них дітей – 55, медпрацівників – шість.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) і Тернопільській (48) областях.