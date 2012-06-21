Яросла САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

За даними університету Джона Хопкінса жертвами коронавірусу по всьому світу з початку пандемії стали понад 4,5 млн осіб. Про це повідомляється на сайті університету.

Згідно зі статистикою, яку веде університет, нині через зараження SARS-CoV-2 всього в світі померло 4 500 135 осіб. Кількість підтверджених випадків інфікування перевищує 216 мільйонів осіб.

Статистика університету заснована на повідомленнях влади країн, публікацій у ЗМІ та інформації з інших відкритих джерел.

Раніше група вчених з Нідерландів проаналізувала статистику захворюваності COVID-19 серед великої групи вакцинованих медичних працівників і виявила, що після проходження повного курсу щеплення відсоток хворих склав менше одного відсотка. При цьому у всіх випадках захворювання був виявлений «дельта» - штам коронавірусу.

До цього в університеті Джона Хопкінса заявили, що вакцинацію проти коронавируса пройшли близько половини жителів Землі. У липні загальне число вакцинованих наблизилося до 3,1 млрд чоловік.