У зв’язку з великою кількістю запитів з боку органів місцевої влади, Міністерство фінансів України повідомляє, що Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів (Постанова КМУ № 544 від 23.05.2018) передбачено, що тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися шляхом придбання державних цінних паперів із строком обігу до одного року (короткострокові державні облігації), від одного до п’яти років (середньострокові державні облігації) та більше п’яти років (довгострокові державні облігації).

Купівля місцевими бюджетами державних цінних паперів – це не тільки інвестування в найнадійніший фінансовий інструмент в країні та ефективне використання тимчасово вільних коштів, але і фінансування нагальних потреб держави в умовах воєнного стану. Станом на сьогодні територіальні громади володіють ОВДП на суму понад 1 мільярд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Детальна інформація про купівлю ОВДП місцевими бюджетами у розділі веб-сайту Міністерства фінансів «ОВДП для місцевих бюджетів».