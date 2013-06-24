Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 600 мільйонів євро. Його спрямують на фінансування видатків державного бюджету і зменшення негативних наслідків пандемії COVID-19 на економіку. «Транш 600 мільйонів євро від ЄС — це свідчення позитивної оцінки реформ в Україні. Наша ефективна співпраця з ЄС, МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами дають змогу реалізувати амбітні проєкти і продовжити масштабну модернізацію України для зростання економіки та підтримки громадян», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для отримання макрофінансової допомоги Україна виконала взяті на себе зобов’язання з реалізації структурних реформ, зокрема в галузі управління державними фінансами, належного урядування, верховенства права, поліпшення бізнес-клімату.

Перший транш на таку саму суму країна отримала торік у грудні. Згідно з меморандумом про взаєморозуміння з реалізації виняткової п’ятої програми макрофінансової допомоги обсягом до 1,2 мільярда євро між Україною та ЄС, підписаного торік у липні.