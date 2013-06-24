Національне агентство з питань запобігання корупції заперечило необхідність декларування коштів, зібраних на допомогу армії чи постраждалим від війни, повідомляє Укрінформ.

«Після повномасштабного вторгнення рф в Україну більшість українців активно допомагають армії та людям, які змушені залишити домівки через війну. Звичайно, багато посадовців та членів їхніх сімей теж долучені до збирання коштів на такі потреби. Тому до НАЗК надходять запитання: чи потрібно буде декларувати такі кошти? Відповідаємо: ні, кошти, отримані з 24.02.2022, які було перераховано на ваш рахунок чи рахунок члена вашої родини для збору на потреби армії чи осіб, постраждалих від війни, не потрібно декларувати», — йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголосили, що отримані для таких цілей кошти не є особистим доходом декларанта та члена його сім’ї. Це вияв єдності та згуртованості українського народу в боротьбі з рашистськими загарбниками. У зв’язку із цим такі кошти не підлягають відображенню в декларації та повідомленні про суттєві зміни в майновому стані.