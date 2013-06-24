У Брюсселі триває традиційний різдвяний ярмарок, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Цього року серед кіосків, які торгують звичним святковим крамом, з’явилося два українські шале. Таку можливість мерія Брюсселя надала українській громадській організації Promote Ukraine.

Українські шале стоять на площі Ла Монне, на якій розташований брюссельський Оперний театр. Торік у березні біля центрального входу до театру українські активісти Брюсселя організовували акцію, щоб привернути увагу бельгійців до трагедії Маріупольського драматичного театру, де від російських ракет і снарядів переховувалися сотні мирних містян і на який росіяни скинули авіабомбу попри величезний напис «Діти». У ці святкові дні на площу Ла Монне знову приходять ті, хто хоче виявити свою солідарність та підтримку Україні.

Відвідувачі українських шале охоче купують футболки та реглани з українською символікою. Особливо популярні одяг і полотняні торбинки із принтом української поштової марки, присвяченої знаменитій фразі про російський військовий корабель. Бельгійці охоче розкуповують синьо-жовті браслети, ляльки-мотанки, симпатичних маленьких ангелів в українських вінках, ялинкові іграшки з народними візерунками і гречаний мед. А який різдвяний ярмарок без імбирних пряників та глазурованого печива! Його печуть місцеві українки, як і печиво у формі ялинок, дзвоників і синьо-жовтих сердечок.

Дівчата, які торгують у цьому кіоску, розповіли, що виручені в новорічні дні кошти витратили на закупівлю двох промислових генераторів для пункту незламності та лікарні в Харкові. «Ось почали збір на третій генератор, сподіваємося, що до 8 січня, коли ярмарок закриється, нам вдасться зібрати всю потрібну суму», — розповідає дівчина, яка представилась Анастасією із Запоріжжя.

У сусідньому шале майстриня Ліля із Хмельницького продає власні вироби, прикрашені мікровишивкою: сережки, кулони та брошки з букетами квітів. Ліля каже, що дуже добре продаються сережки з українською вишивкою та брошки із синьо-жовтими букетами.

Серед покупців українських шале переважно бельгійці, а також іноземці, які приїхали у брюссельську столицю на свята. Усі вони співчувають Україні і, купуючи щось, обов’язково висловлюють свою підтримку і бажають нашій країні швидкої перемоги. Проте й наші співвітчизники, які знайшли притулок у Бельгії та сусідніх Люксембурзі й Нідерландах, теж охоче підходять до кіосків з українськими прапорами і обов’язково щось купують, щоб хоч чимось допомогти батьківщині.