У Брюсселі триває традиційний різдвяний ярмарок, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Цього року серед кіосків, які торгують звичним святковим крамом, з’явилося два українські шале. Таку можливість мерія Брюсселя надала українській громадській організації Promote Ukraine.

Бельгійцям до вподоби синьо-жовті браслети, ляльки-мотанки, симпатичні маленькі янголи в українських вінках. Фото автора

Українські шале стоять на площі Ла Монне, на якій розташований брюссельський Оперний театр. Торік у березні біля центрального входу до театру українські активісти Брюсселя організовували акцію, щоб привернути увагу бельгійців до трагедії Маріупольського драматичного театру, де від російських ракет і снарядів переховувалися сотні мирних містян і на який росіяни скинули авіабомбу попри величезний напис «Діти». У ці святкові дні на площу Ла Монне знову приходять ті, хто хоче виявити свою солідарність та підтримку Україні.

Відвідувачі українських шале охоче купують футболки та реглани з українською символікою. Особливо популярні одяг і полотняні торбинки із принтом української поштової марки, присвяченої знаменитій фразі про російський військовий корабель. Бельгійці  охоче розкуповують синьо-жовті браслети, ляльки-мотанки, симпатичних маленьких ангелів в українських вінках, ялинкові іграшки з народними візерунками і гречаний мед. А який різдвяний ярмарок без імбирних пряників та глазурованого печива! Його печуть місцеві українки, як і печиво у формі ялинок, дзвоників і синьо-жовтих сердечок.

Дівчата, які торгують у цьому кіоску, розповіли, що виручені в новорічні дні кошти витратили на закупівлю двох промислових генераторів для пункту незламності та лікарні в Харкові. «Ось почали збір на третій генератор, сподіваємося, що до 8 січня, коли ярмарок закриється, нам вдасться зібрати всю потрібну суму», — розповідає дівчина, яка представилась Анастасією із Запоріжжя. 

У сусідньому шале майстриня Ліля із Хмельницького продає власні вироби, прикрашені мікровишивкою: сережки, кулони та брошки з букетами квітів. Ліля каже, що дуже добре продаються сережки з українською вишивкою та брошки із синьо-жовтими букетами.

Серед покупців українських шале  переважно бельгійці, а також іноземці, які приїхали у брюссельську  столицю на свята. Усі вони співчувають Україні і, купуючи щось, обов’язково висловлюють свою підтримку і бажають нашій країні швидкої перемоги. Проте й наші співвітчизники, які знайшли притулок у Бельгії та сусідніх Люксембурзі й Нідерландах, теж охоче підходять до кіосків з українськими прапорами і обов’язково щось купують, щоб хоч чимось допомогти батьківщині.