Учора міністр фінансів Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний та виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги в сумі 18 мільярдів євро.

«Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 мільярди євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність», — написав у твіттері Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пільгові позикові кошти надходитимуть до державного бюджету протягом 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Залучені кошти підуть на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків, зокрема на заробітну плату працівників державних органів та бюджетних установ освітньої галузі, медичних закладів, виплату пенсій та фінансування окремих програм соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, повідомляє Мінфін.