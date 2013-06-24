2024 року надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде спрямовано до загального фонду держбюджету для зміцнення армії та посилення оборони держави. Це закріплено змінами до Бюджетного кодексу.

«Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7мільярда гривень) буде перенаправлено на потреби оборони, що дасть змогу мобілізувати всі можливі внутрішні ресурси на цей напрям. Це не тільки інвестиція в перемогу, а й створення нових робочих місць та підтримка економіки», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Відповідний ресурс буде сформованоза рахунок акцизів з автомобілів та пального, а також інших платежів, з яких фінансували будівництво та ремонт доріг. Наступного року дорожня галузь отримуватиме фінансування завдяки трьом ключовим джерелам.

Залишки коштів, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, не використані в попередні бюджетні періоди (2021—2023 роки), використовуватимуть для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних з утриманням доріг у зимовий період. Дороги, необхідні для військових потреб, фінансуватимуть за рахунок коштів з резервного фонду уряду України.

Будівництво та ремонт доріг також заплановано в межах проєктів, які фінансують міжнародні фінансові організації та уряди країн-партнерів, повідомляє Міністерство фінансів.