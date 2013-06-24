Різновидів інвестицій величезна кількість: хтось інвестує у нерухомість та валюту, хтось купує акції відомих та надійних корпорацій. Але є окрема категорія інвесторів: вони вкладаються у дорогоцінні метали. Дорогоцінні метали не втрачають свою ціну, тому що вони не підвладні дії корозії та окислення, рідко зустрічаються в природі. Тому таку інвестицію сміливо можна називати вигідною та безпечною.

Інвестори вкладаються в золото, срібло, платину та паладій. Інвестувати можна декількома способами.

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Купівля злитків

Їх можна придбати в будь-якій кількості, маса злитків варіюється від 1г до 1кг. На кожному злитку має бути зазначена інформація про нього: вага, проба, виробник та індивідуальний номер. За номером можна відстежити всю історію злитка від виготовлення до переплавлення.

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Зливки заборонено купувати та продавати в інтернеті, угоди оформляються виключно в присутності покупця: злиток зважують, до нього додають сертифікат, у якому прописані дані точно як на самому злитку.

Інвестиційні монети

Вони не мають ювелірної цінності, їхня вартість визначається котируваннями металів на біржі. Інвестиційні монети більш цікаві колекціонерам, аніж інвесторам. Проте такий спосіб заробітку також існує.

Монети з дорогоцінних металів

Ці монети будуть дорожчими за інвестиційні, оскільки в них включена вартість металу, що входить до них. Придбати їх можна в монетних дворах. Продати можна у ломбардах, на аукціонах чи особисто колекціонерам.

Знеособлений металевий рахунок у банку

У такому банку надають послуги з віртуальних покупок золота: на рахунку інвестора відображатиметься скільки у нього грамів металу, якої він проби, і хто виробник злитків. Тобто фактично дорогоцінних металів на руках інвестор не матиме, ці угоди проводяться в онлайн-форматі.

Покупки акцій золотодобувних компаній

Також як і з знеособленим металевим рахунком, цей вид інвестицій не має на увазі фізичну наявність дорогоцінних металів. Інвестори купують акції компаній, які видобувають золото, і заробляють на дивідендах або купівлі-продажу акцій при змінах їхнього курсу.

Дорогоцінні метали не приносять фіксованого доходу, як, наприклад, банківський депозит. Заробити можна лише на різниці в купівлі та продажу. Найбільше зростання ціни мають золото і срібло, тому найчастіше інвестори роблять акцент саме на них.